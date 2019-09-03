شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط هبوط عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 156.8 مليون ورقة مالية بقيمة 712.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.41%، والعرب على 11.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 33.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.