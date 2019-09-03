شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: تسوية نزاع لأوراسكوم كونستراكشون يوفر لها 62.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن شركة أوراسكوم كونستراكشون توصلت لتسوية نزاع مع شركة المقاولات MEI فى الولايات المتحدة، والذى كان سيكلف أوراسكوم 62.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة فى النصف الثانى من شهر أغسطس، مضيفا أنه بعد الوصول إلى التسوية، تم رفع جميع الحجوزات على شركة lowa Fertilizer، وهى المشروع محل النزاع، متوقعا أن يظهر تأثير هذه التسوية فى الربع الثالث 2019، ولكن بشكل طفيف على النتائج المجمعة، وفقاً لتوجيهات الإدارة.

وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن سهم أوراسكوم كونستراكشون لا يزال رخيصا، ويتداول عند مضاعف ربحية منخفض إلى متوسط، ورغم ارتفاع السهم أمس بالحد الأقصى (+10%)، مع ذلك لا يزال السهم يتداول عند مضاعف ربحية خلال الـ12 شهراً عند 5.7 مرة ومضاعف ربحية مستقبلية عند 4.2 مرة.

وأرجع ارتفاع إيرادات شركة أوراسكوم كونستراكشون، بنسبة 5% فى الربع الثانى 2019 لتصل إلى 790 مليون دولار، لتحقيق هذه الإيرادات وبشكل أساسى من قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى ارتفعت إيراداته بشكل قوى وبنسبة بلغت 21% على أساس سنوى لتصل إلى 579 مليون دولار، فى الوقت نفسه، تحسنت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39%، لتصل إلى 72 مليون دولار فى الربع الثانى 2019، مدعومة بشكل رئيسى بقطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى ارتفعت به الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%على أساس سنوى لتصل إلى 70 مليون دولار.

Advertisements

وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن انخفاض صافى الدخل العائد إلى المساهمين بشركة أوراسكوم بنسبة 38% على أساس سنوى إلى 31 مليون دولار فى الربع الثانى 2019، حيث أدى ارتفاع المصروفات التمويلية، انخفاض الإيرادات التمويلية، وتحقيق خسائر عملة إلى تباطؤ النمو بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأشار شعاع، إلى العوامل التى خفضت صافى دخل أوراسكوم إلى أولا المصروفات التمويلية، والتى تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 15.7 مليون دولار فى الربع الثانى من عام 2019، حيث كانت أعمال التنفيذ لعدة مشاريع قد وصلت إلى ذروة مرحلة التنفيذ خلال هذه الفترة، ثانيا الإيرادات التمويلية، والتى انخفضت لأقل من النصف على أساس سنوى إلى 2.2 مليون دولار، ثالثا، سجلت أوراسكوم صافى خسائر من فروق العملة بقيمة 10.6 مليون دولار فى الربع الثانى من عام 2019 بعد تحقيق مكاسب صافية من فروق العملة بقيمة 11.9 مليون دولار خلال العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الجنيه.

أما بالنسبة لقوة بالمشروعات تحت التنفيذ ونمو العقود، قال شعاع، إن المشروعات تحت التنفيذ نمت بنسبة 9% على أساس سنوى لتصل إلى 4.6 مليار دولار، كما فى النصف الأول 2019، مرتفعة من 4.21 مليار دولار، مع استبعاد حصة أوراسكوم فى شركة BESIX، وارتفعت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 19% على أساس سنوى لتصل إلى 7.34 مليار دولار مقارنة بـ 6.15 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول 2018.