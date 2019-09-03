شعاع: تسوية نزاع لأوراسكوم كونستراكشون يوفر لها 62.5 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن شركة أوراسكوم كونستراكشون توصلت لتسوية نزاع مع شركة المقاولات MEI فى الولايات المتحدة، والذى كان سيكلف أوراسكوم 62.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة فى النصف الثانى من شهر أغسطس، مضيفا أنه بعد الوصول إلى التسوية، تم رفع جميع الحجوزات على شركة lowa Fertilizer، وهى المشروع محل النزاع، متوقعا أن يظهر تأثير هذه التسوية فى الربع الثالث 2019، ولكن بشكل طفيف على النتائج المجمعة، وفقاً لتوجيهات الإدارة.
وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن سهم أوراسكوم كونستراكشون لا يزال رخيصا، ويتداول عند مضاعف ربحية منخفض إلى متوسط، ورغم ارتفاع السهم أمس بالحد الأقصى (+10%)، مع ذلك لا يزال السهم يتداول عند مضاعف ربحية خلال الـ12 شهراً عند 5.7 مرة ومضاعف ربحية مستقبلية عند 4.2 مرة.
وأرجع ارتفاع إيرادات شركة أوراسكوم كونستراكشون، بنسبة 5% فى الربع الثانى 2019 لتصل إلى 790 مليون دولار، لتحقيق هذه الإيرادات وبشكل أساسى من قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى ارتفعت إيراداته بشكل قوى وبنسبة بلغت 21% على أساس سنوى لتصل إلى 579 مليون دولار، فى الوقت نفسه، تحسنت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39%، لتصل إلى 72 مليون دولار فى الربع الثانى 2019، مدعومة بشكل رئيسى بقطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى ارتفعت به الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%على أساس سنوى لتصل إلى 70 مليون دولار.
وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن انخفاض صافى الدخل العائد إلى المساهمين بشركة أوراسكوم بنسبة 38% على أساس سنوى إلى 31 مليون دولار فى الربع الثانى 2019، حيث أدى ارتفاع المصروفات التمويلية، انخفاض الإيرادات التمويلية، وتحقيق خسائر عملة إلى تباطؤ النمو بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وأشار شعاع، إلى العوامل التى خفضت صافى دخل أوراسكوم إلى أولا المصروفات التمويلية، والتى تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 15.7 مليون دولار فى الربع الثانى من عام 2019، حيث كانت أعمال التنفيذ لعدة مشاريع قد وصلت إلى ذروة مرحلة التنفيذ خلال هذه الفترة، ثانيا الإيرادات التمويلية، والتى انخفضت لأقل من النصف على أساس سنوى إلى 2.2 مليون دولار، ثالثا، سجلت أوراسكوم صافى خسائر من فروق العملة بقيمة 10.6 مليون دولار فى الربع الثانى من عام 2019 بعد تحقيق مكاسب صافية من فروق العملة بقيمة 11.9 مليون دولار خلال العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الجنيه.
أما بالنسبة لقوة بالمشروعات تحت التنفيذ ونمو العقود، قال شعاع، إن المشروعات تحت التنفيذ نمت بنسبة 9% على أساس سنوى لتصل إلى 4.6 مليار دولار، كما فى النصف الأول 2019، مرتفعة من 4.21 مليار دولار، مع استبعاد حصة أوراسكوم فى شركة BESIX، وارتفعت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 19% على أساس سنوى لتصل إلى 7.34 مليار دولار مقارنة بـ 6.15 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول 2018.
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