شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة فى ظل ضغط توترات التجارة الأمريكية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية بصفة عامة عند الفتح اليوم الثلاثاء مع بدء جولة واشنطن الجديدة لفرض رسوم جمركية على بعض البضائع الصينية وبعد تقرير عن أن مسئولين من كلا الجانبين يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بشأن برنامج اجتماع من المقرر عقده الشهر الجاري.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 205.02 نقطة بما يعادل 0.78% ليفتح عند 26198.26 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 17.45 نقطة أو 0.60% ليسجل 2909.01 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 56.44 نقطة أو 0.71% إلى 7906.44 نقطة عند الفتح.