شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يتراجع لأقل مستوى فى 3 سنوات دون 1.20 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات دون 1.20 دولار اليوم الثلاثاء، مع التهديد الضمني الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشرعين بدعمه في مسألة انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، وإلا سيواجهون انتخابات مبكرة، وهو ما دفع المستثمرون للتخارج من أصول بريطانية.

وتراجع الاسترليني، الذي فقد 20% من قيمته منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى 1.1959 دولار، قبل أن يتعافى.

وباستثناء الانهيار المفاجئ الذي سجله في أكتوبر 2016، حينما انخفض الاسترليني لوقت قصير إلى 1.15 دولار، لم يتم تداول العملة البريطانية بشكل منتظم عند تلك المستويات منذ 1985، بحسب بيانات رفينيتيف.

وقال متعاملون في لندن إن الضبابية المتزايدة تثير فزع المستثمرين، حيث بلغت المعركة بشأن انفصال بريطانيا ذروتها هذا الأسبوع.