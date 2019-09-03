شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المحاسبات يطالب "الشمس للإسكان" بتنشيط مبيعاته بعد تراجعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالعمل على تنشيط مبيعات شركة الشمس للإسكان والتعمير، وذلك بعدما بلغت قيمة مبيعاتها خلال النصف الأول من 2019، نحو 108.618 مليون جنيه مقابل 200.386 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 45.8%، خاصة مع وجود مخزون من الوحدات التامة بنحو 145.8 مليون جنيه تقدر قيمتها البيعية بنحو 996 مليون جنيه، لما لذلك من آثار على نتائج الأعمال والسيولة النقدية.

كما أوصى الجهاز، بحسب تقرير نشر على شاشة البورصة، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تنشيط تسويق وحدات مستردة بلغت عددها 9 وحدات تجارية، و16 وحدة سكنية بلغت تكلفتها 154.8 مليون جنيه بتكلفة 650 مليون جنيه، لما لذلك من آثار على السيولة النقدية ونتائج الأعمال.

وطالب الجهاز، شركة الشمس للإسكان والتعمير، بمتابعة الإجراءات القانونية بشأن 20 وحدة سكنية بمشروع المعراج تم تخصيصها من سنوات بموجب مقدمات حجز، ولم يتم التعاقد والتسليم للحاجزين لوجود نزاع قضائى معهم بشأنها، وذلك للحفاظ على حقوق وأموال الشركة.

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وأوصى جهاز المحاسبات، ببحث ودراسة جدوى استثمارات شركة الشمس للإسكان بشركتى التعمير السياحى والقاهرة للإسكان والتعمير البالغ تكلفتها نحو 7.153 مليون جنيه ونحو 333 ألف جنيه، على الترتيب، ولم تحقق أى عائد من سنوات، وذلك فى ضوء عدم تحقيقها أى عائد للشركة منذ سنوات.

وطالب الجهاز، ببحث شركة الشمس للإسكان والتعمير، قائمة التدفقات النقدية فى 30 يونيو لعام 2019، صافى تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بالسالب بنحو 141.8 مليون جنيه، والتغير فى النقدية لكافة الأنشطة بالسالب بنحو 195 مليون جنيه، وما لذلك من الآثار على قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها النقدية فى مواعيد استحقاقها، وذلك فى ضوء السياسات المالية والنقدية المتبعة بالشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع.