شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الإفريقى: الناتج المحلي لمصر سيرتفع بنسبة 5.8% في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الآفاق الاقتصاد الإفريقي الصادر عن بنك التنمية الأفريقي (afdb_group) ، عن تحسن كبير فى الاقتصاد المصرى تزامنا مع التحسن فى الاقتصاد الأفريقى عامة.

وذكر التقرير إنه ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 3.5% في عام 2018 ، ارتفاعًا من 2.1 % في عام 2016.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا إلى 4 % في عام 2019 و 4.1 % في عام 2020.

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وقال التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر إلى 5.8% في عام 2020 ، لافتا إلى أن مناخ الأعمال المحسن يؤدى إلى انتعاش كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالتالى لابد أن تستثمر مصر النمو فى قطاع البترول خاصة إنتاج الغاز الطبيعى وزيادة الإنتاج من حقل ظهر، مما يتيح الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحول مصر لمصدر للغاز .

وأشاد التقرير بما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية ساهمت فى الحد من عجز الميزان التجارى مع اجراء اصلاح تشريعية مهمة