دورات فى صحة وسلامة الغذاء لـ2500 مدير مطعم سياحى على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة بدأت الأسبوع الماضى تدريبات على مستوى الجمهورية لمديرى المطاعم السياحية، حيث تستهدف الغرفة من برنامجها التدريبى 2500 مدير.
وقال وهبة لليوم السابع أن التدريبات تشمل تدريب مديري المطاعم على صحة وسلامة الغذاء وكذلك منحهم دورات tot، كيف يصبح مدرب محترف، لنكسب بذلك مدربا متواجدا فى كل مطعم يمكنه نقل الخبرة للفريق الذى يعمل تحت إدارته.
وأوضح وهبة أن الدورات تشتمل نقاط حديثة تم إضافتها للبرامج التدريبية لم تكن متواجدة فى السابق، وتتضمن التدريبات دورات حول الضيافة وطريقة الإدارة وكيفية احتساب التكلفة، وطريقة وضع قائمة طعام "منيو" للمطعم، وكيفية التعامل مع الجهات والمصالح الحكومية والتخطيط والتسويق للمطعم، وكل تلك النقاط لم تكن متواجدة فى المنظومة التدريبية.
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