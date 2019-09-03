شكرا لقرائتكم خبر عن 420 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين الكويت وإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان حجم التبادل التجاري بين الكويت واندونيسيا بنحو 261 مليون دولار، وذلك وفق إحصائيات الغرفة، مشيرا إلى أن سفارة الكويت في جاكرتا قدرت مؤخرا حجم التبادل التجاري بنحو 420 مليون دولار وهو ما يدلل على أن هناك تقدما ملحوظا في العلاقات التجارية بين البلدين ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

Advertisements

وأضاف الوزان على هامش منتدى الأعمال الكويتي الاندونيسي بحضور وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي الذي عقد بغرفة التجارة امس، ان الجانب الكويتي مقتنع بالفرص الاستثمارية الواعدة في اندونيسيا، لاسيما أن اندونيسيا تتقدم بشكل مطرد، وقد تصل إلى خامس اقتصاد في العالم خلال السنوات المقبلة، ومن هذا المنطلق نشجع رجال الأعمال في البحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية لدى جمهورية اندونيسيا.

ولفت الوزان إلى أن اتجاه رجال الأعمال الكويتيين إلى السوق الاندونيسي قد يعود بالفائدة على السوقين الكويتي والخليجي، مبينا أن سوق العمل والعمالة الإندونيسية تمثل رفدا جيدا في الكويت مع تميزها بالثقافة والمهارة الفنية خصوصا فيما يتعلق بعالم الحاسب الآلي والتكنولوجيا.