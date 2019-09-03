شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيبال بالقاهرة: 12.8 مليون دولار تبادل تجارى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سفير نيبال بالقاهرة جبندار برصادا اريال أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلاده بلغ نحو 12.83 مليون دولار خلال العام الماضي منها 11.79 مليون دولار صادرات مصرية لنيبال، فيما بلغ حجم صادرات بلاده نحو 36 ألف دولار.

وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري النيبالي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور 15 مستثمر ورجل أعمال نيبالي لبحث تنشيط وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

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وأضاف أريال أن بلاده تستورد من مصر المستحضرات المتنوعة الصالحة للأكل وكذلك قصب السكر أو بنجر السكر الذى يحتوي على منكهات أو مواد تلوين فضلا عن المواد العطرية ومستحضرات التجميل .

وأكد حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التى تجمع الشعبين، مشيرا إلى أهمية تذليل العقبات التى تواجه تدفق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، معربا عن آمله في أن يكون منتدى الأعمال المصري النيبالي نقطة الانطلاق لخلق علاقات اقتصادية قوية وفي خلق آلية مستدامة من خلال توقيع اتفاقية بين اتحادي الغرف المصرية ونظيرتها النيبالية وذلك للتعاون المستدام وفتح مجالات جديدة للتعاون .