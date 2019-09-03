«تنظيم الاتصالات» تدعو للمشاركة في تحديث لوائح ورسوم الطيف الترددي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن طرح مشورة عامة حول اللوائح الخاصة برسوم الطيف الترددي، بهدف التعاون والتفاعل مع الجهات المعنية والشركات المهتمة ولتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية في قطاع الاتصالات في الدولة، لاسيما الاستثمارات المتعلقة بشبكات الجيل الخامس التي تقوم بتطويرها شركات الاتصالات.

وذكرت «الهيئة» أنها ترغب في عقد استشارة حول التغييرات التي تقترح أن تُجريها على نصوص المواد ضمن النسخة الثالثة من اللائحة التنظيمية بشأن رسوم الطيف الترددي، الصادرة عن الهيئة في 7 يناير/‏ كانون الثاني 2016.

وقالت «الهيئة» إنها تهدف من عقد هذه الاستشارة إلى مواكبة التطورات في القطاع، ما يعزز حجم المشاركة من كل الشركاء والمعنيين.

ويأتي تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة برسوم الطيف الترددي تزامناً مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في قطاع الاتصالات الراديوية؛ الأمر الذي انعكس على مستويات الجودة والرفاهية لسكان الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بما يتوافق مع رؤية الدولة.

ودعت «الهيئة» الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات إلى تقديم مرئياتها وتعليقاتها حول التغييرات المقترحة في هذه الوثيقة، قبل أن تتخذ الهيئة قرارها النهائي بهذا الشأن.

وأوضحت أنه في حال وجود رغبة من أي جهة، أو شخص لاستيضاح، أو مناقشة أي جزء من هذه الاستشارة يمكنه طلب عقد اجتماع عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم ستقوم الهيئة بجدولة هذه الاجتماعات خلال يومي 2 و3 سبتمبر/‏ أيلول الجاري.

وأضافت «الهيئة» أن على الأطراف المعنية والراغبة في تقديم ردودها بهذه الاستشارة التقدم إليها بذلك خطياً في موعد أقصاه 12 سبتمبر/‏ أيلول الجاري، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الملاحظات الواردة بشأن هذه الاستشارة متعلقة بشكل واضح بالسؤال المعني في الاستشارة الذي يتصل بالملاحظة، أما الملاحظات التي تكون ذات طبيعة عامة وليست مرتبطة بسؤال معين فينبغي الإشارة إليها، كما تحتفظ الهيئة بالحق في النظر في الردود والتعليقات التي تكون ذات صلة بموضوع هذه الاستشارة فقط.

وكانت الهيئة بدأت العمل برسوم اللائحة التنظيمية وخدمات الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية في الدولة اعتباراً من الأول من يناير/‏ كانون الثاني 2017.

وتشمل قائمة الخدمات التي تضمنتها لائحة 2017، الخدمات الراديوية البرية والبحرية والأرضية والساتلية، بما في ذلك خدمات الهاتف النقال، والبث الإذاعي والفضائي، والخدمات المتعلقة بحالات الطوارئ والإغاثة في الكوارث.