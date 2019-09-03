شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى صينية ضد الرسوم الأمريكية في منظمة التجارة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، أمس الاثنين، أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مشددة جديدة دخلت حيز التنفيذ الأحد، على واردات بقيمة مليارات الدولارات من المنتجات الصينية. وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن «الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة. وعملاً بقواعد منظمة التجارة العالمية، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة».

من جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن جولة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال قائمة. (وكالات)

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