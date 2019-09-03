شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعين ياسر الرميان رئيساً لـ «أرامكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت «بلومبرج»، أمس الاثنين، نقلاً عن مسؤول سعودي، لم تسمه، أن السعودية عينت ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو»، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح في رئاسة الشركة.

(رويترز)

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