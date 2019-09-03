شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بين أفضل وجهات الهنود في موسم العطلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الإمارات استقطاب الهنود للإقامة والسياحة والأعمال، ومع اقتراب موسم العطلات الدينية في الهند، صنف موقع« India.com » دبي وأبوظبي بين أفضل الوجهات التي يقصدها السياح الهنود لقضاء مناسباتهم الدينية.

وأشار إلى أن المدينتين تعتبران وجهات سياحية عالمية، ويقصدها الهنود بشكل متنامٍ، بسبب سهولة الوصول إليهما، فضلاً عن أن الإمارات تمتاز بثقافة قبول الآخر والتسامح

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