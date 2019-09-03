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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «دو» تعلن عن توفير «Galaxy Note10» لعملائها تاريخ النشر: 03/09/2019 استمع

دبي:”الخليج 365” أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير أحدث وأقوى هواتف «سامسونج» الذكية حتى الآن«Galaxy Note10» في جميع متاجرها عبر دولة الإمارات. ويجمع الإصدار الأحدث في سلسلة هواتف«Galaxy Note»بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة يعيشونها.

وتتيح «دو» لعملائها فرصة اقتناء هاتف«Galaxy Note10»وفق خطة سداد مرنة تمتد ل 24 شهراً مقابل 140 درهماً شهرياً. وتقدم «دو» للعملاء الذين يشتركون في باقة «Power» للدفع الآجل عرضاً حصرياً يتيح لهم مضاعفة بياناتهم والاستمتاع بما يصل إلى 100 جيجابايت من البيانات. ويمكن لعملاء «دو»من المؤسسات الحصول على هاتف Galaxy Note10 والاستمتاع بما يصل إلى 106 جيجابايت من البيانات المحلية.

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