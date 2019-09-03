شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان وفرنسا تبحثان تحالف «نيسان - رينو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيجي سيكو، ونظيره الفرنسي، برونو لو مير، وضع التحالف بين شركتي «نيسان موتور» اليابانية و«رينو إس. إيه» الفرنسية، بحسب ما جاء في بيان مشترك أمس. وأفادت «بلومبيرج» بأن الوزيرين تبادلا المعلومات بشأن الوضع الحالي، وأكدا مجدداً دعمهما للتحالف، وناقشا محادثاتهما لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة. (د.ب.أ)

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