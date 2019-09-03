شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تفرض قيوداً على الصرف بالعملات الأجنبية لتهدئة الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأصول المالية في الأرجنتين خسائر حادة خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد فرض ضوابط جديدة على العملة المحلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وتراجعت السندات الحكومية المقومة بالدولار، والتي يحين موعد استحقاقها في 2028 إلى 36.58 سنت لكل دولار، بالإضافة إلى خسائر للسندات ذات آجل استحقاق 5 و20 عاماً.
وجاءت هذه الخسائر الحادة بعد أن أعلنت الحكومة الأحد فرض ضوابط على العملة من شأنها تقييد شراء العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يجب أن تطلب كافة الشركات في الأرجنتين إذناً من البنك المركزي من أجل بيع البيزو وشراء عملة أجنبية.
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