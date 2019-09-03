الأسهم تتألق على وقع الاستثمار الأجنبي.. والسيولة تغازل المليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تألقت الأسهم المحلية، أمس، مع تدفق سيولة قوية اقتربت من مليار درهم، على وقع التفاؤل العقاري وفتح المزيد من الأبواب للاستثمار الأجنبي في القطاع البنكي، ليقفز مؤشر سوق دبي 4.77% إلى 2890 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر تقريباً، فيما تحوّل مؤشر أبوظبي للأخضر بنسبة 0.68% عند 5156 نقطة.

استفادت الأسهم وفي مقدمتها العقارية من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي، بهدف تحقيق توازن في القطاع.

وارتفع القطاع العقاري في سوق دبي، 2.17%، معززاً بمكاسب «إعمار العقارية» بنسبة 3.4%، و«إعمار للتطوير» 0.72%، و«داماك» 0.94%، و«الاتحاد العقارية» 0.6%.

وتألقت أسهم البنوك، بقيادة «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد بالحد الأعلى بنسبة 14.85% مغلقاً عند 13.15 درهم، وهو أعلى مستوى إغلاق للسهم منذ 12 عاماً وفقاً لبيانات بلومبيرج، واجتذب سيولة ب324.3 مليون درهم، أي ما يعادل نصف السيولة الإجمالية لسوق دبي، مع إعلان البنك تفعيل قرار زيادة تملك الأجانب إلى 20%، وعزمه زيادتها مستقبلاً إلى 40%. وانتقلت العدوى إلى سهم «دبي الإسلامي» مع صعوده 3.12% عند 5.28 درهم. وفي سوق أبوظبي، تركزت السيولة على أسهم ثلاثة بنوك، وهي: «أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول» بنحو 132 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بلغت 866.5 مليون درهم، منها 634 مليون درهم في دبي، و232.17 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 273.4 مليون سهم، توزعت بواقع 212 مليون سهم في دبي، و61.4 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، وجاء ذلك من خلال 6308 صفقات. وأضاف مؤشر سوق دبي المالي 131.47 نقطة مكاسب، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والنقل والتأمين والخدمات. وارتفع قطاع البنوك 8.15% بفعل ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي».

وصعد قطاع الاستثمار 2.85% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 2.27%، و«سوق دبي المالي» 4.75%، و«شعاع كابيتال» 3%.

وزاد قطاع النقل 0.73% بعد ارتفاع «أرامكس» 0.96%، و«الخليج للملاحة» 3.63%.

وعلى صعيد الارتفاعات، تزعم القائمة سهم «الإمارات دبي الوطنيط، وبالعكس، نزل سهم إكتتاب بنسبة 5.05% وأغلق عند 0.207 درهم.

وجاء صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم من ارتفاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 0.42% نتيجة ارتفاع»أبوظبي التجاري«4.3%، و»أبوظبي الإسلامي«2%، رغم تراجع»أبوظبي الأول«0.27%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.9%، مع ارتفاع سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها. وزاد كذلك قطاع العقار 0.48% بعد ارتفاع»الدار«0.45%، و»رأس الخيمة العقارية«0.92%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.93% بفعل ارتفاع»إشراق«1%، و»الواحة كابيتال«0.98%.

واستقر قطاع الطاقة مع ارتفاع»طاقة«0.82%، و»أدنوك للتوزيع«1.14%، في وقت تراجع»دانة غاز«0.82%.

وتصدر سهم الإمارات دبي الوطني التداولات في سوق دبي، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بلغت 139.14 مليون درهم، ليغلق عند 5.28 درهم، ثم سهم إعمار العقارية مستحوذاً على 47.23 مليون درهم من السيولة، مغلقاً عند 5.17 درهم.

وكانت التداولات الأكثر من نصيب أبوظبي التجاري بقيمة 56 مليون درهم، مغلقاً عند 8.97 درهم، تلاه سهم أبوظبي الإسلامي بسيولة قدرها 38.37 مليون درهم، مغلقاً عند 5.13 درهم، ثم سهم أبوظبي الأول 38 مليون درهم، وأقفل عند 15.02 درهم. وجاء في مقدمة الرابحين سهم مجموعة الشارقة، وزاد بالحد الأعلى 15% مغلقاً عند 0.89 درهم، وفي المقابل نزل سهم العربي المتحد بنسبة 9.91% وأغلق عند درهم واحد.

تداولات المستثمرين

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 349 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بنحو 260 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و75.94 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و13.29 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ نحو 350 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والاتحاد العقارية، وإعمار العقارية.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي ضخت في سوق دبي 152 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في دبي، وبصافي استثمار بلغ 152 مليوناً كمحصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 7.5 مليون درهم محصلة شراء.