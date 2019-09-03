شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة سلامة الغذاء لمستثمرى أكتوبر: إنهاء أى مشاكل لاستخراج الشهادات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور حسين منصور، اجتماعاً موسعا مع كبار مستثمرى الصناعات الغذائية فى مصر من أعضاء جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، للاستماع إلى كافة التحديات التى تواجههم للعمل على حلها بشكل نهائى.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس محمد فوزى عضو الجمعية ورئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى العشرات من كبار المستثمرين وممثلى الشركات المحلية والعالمية، حيث استعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء كافة الجهود التى تقوم بها الهيئة، موضحا الدور الجديد والشامل التى ستقوم به لخدمة القطاع الغذائى وفقا للقانون الجديد خلال الفترة المقبلة.

ووعد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كبار المستثمرين المحليين، وممثلى الشركات العالمية العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية فى مصر، بحل كافة العراقيل ومواجهة كافة التحديات التى تواجههم والإسراع فى حلها لخدمة المنظومة الاقتصادية ككل، بالإضافة إلى فتح مزيد من قنوات الاتصال والزيارات المتكررة للجمعية لإنهاء أى مشكلة تواجه الشركات وخاصة فيما يخص استخراج الشهادات الصحية وكافة التصاريح التى تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقال منصور، بحسب تصريحات صحفية، إنه يشترط على الشركات لعملية التصدير أن يكونوا خاضعين للوائح وشروط الهيئة ومسجلين فى القائمة البيضاء، فيما عدا التصدير للسعودية فلابد من اتخاذ عينات من كل شحنة قبل تصديرها وفقا للاشتراطات السعودية.

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ومن جانبه أكد المهندس محمد فوزى، المسئول عن قطاع الصناعات الغذائية بالجمعية، ورئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، على أهمية اللقاء الأول من نوعه لرئيس هيئة سلامة الغذاء فى جمعية مستثمرى أكتوبر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الجمعية لمساعدة مستثمرى الصناعات الغذائية وحل كافة مشاكلهم.

وأوضح فوزى، أن جمعية المستثمرين تعمل حاليا على توطيد العلاقات مع كافة الهيئات الحكومية المسئولية ذات الصلة بالصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتبر أحد أبرز القطاعات الاستثمارية بالجمعية ويضم استثمارات بمليارات الدولارات.