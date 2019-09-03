شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الألمانية تنظم لقاء حول المدن الذكية بحضور رئيس الغرف الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إنه حرصا من الغرفة الألمانية على تحقيق التواصل الدائم بينها وبين عملائها، وسعيا منها لمناقشة كافة القضايا الهامة على الساحة الاقتصادية ستنظم الغرفة عشاء عمل يوم الاثنين المقبل يشهده سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة وإريك شويتزر رئيس الغرف الاتحادية الألمانية ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة بالقاهرة.
وأضاف البيان أن اللقاء الذى سيتطرق إلى المدن الذكية المتكاملة والتكنولوجيا المالية وسيشارك فيه لفيف من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة.
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