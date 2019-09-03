شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود القطاعات القيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى العقار والاتصالات.
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5961.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6560.19 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحاً 4.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4784.21 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 4351 صفقة.
وقفزت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.
وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.30%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.05%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.44%.
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