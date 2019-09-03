شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط لتداول الحاويات: 3.5% نسبة نمو التداول العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالقابضة للنقل البحرى والبرى، أن شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للقابضة تستهدف العام المالى الجارى زيادة تداول الحاويات بنسبة 3.5% مقارنة بالعام المالى المنتهى.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه تم تداول نحو مليون حاوية العام المالى 2018-2019 وبلغت الإيرادات 1.1 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الشركة فان خطوط "سى ام ايه" احتلت المرتبة الاولى بنسبة 15%، وخطوط ميرسك الملاحية المرتبة الثانية بنسبة 12% تليها خطوط "واي ام ال" بنسبة 8%.

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وحققت الشركة 2.4 مليار جنيه أرباحا خلال العامين الماضيين، وتستهدف الشركة بحسب بيانها، تداول عدد 1.035 مليون حاوية خلال عام الموازنة مقابل مليون حاوية متوقعة لعام 2018 / 2019 بنسبة نمو 3.5 %، كما تم تقدير إيرادات الشركة بنحو 1,370 مليار جنيه بنسبة نمو مستهدف فى العام المالى 2018 / 2019 بنسبة 16% على الرغم من بدء أعمال التدعيم والتعميق باستقطاع 30% من أرصفة المحطة بالتناوب، وتستهدف صافى ربح مبلغ 953 مليون جنيه.

كما تستهدف شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع خطط استثمارية بمبلغ 476 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 والتى تشمل مبلغ 240 مليون جنيه لمشروع التدعيم وتعميق الأرصفة.