شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال "الدلتا للتأمين" إلى 250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الدلتا للتأمين، لزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وذلك وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر لشركة الدلتا للتأمين من 120 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه وذلك بإصدار عدد أسهم 32.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم على أن يتم تمويل الزيادة بمبلغ 68.1 مليون جنيه من أرباح العام ومبلغ 21.9 مليون جنيه من الأرباح المرحلة فى 30 يونيو لعام 2018 ومبلغ 40 مليون جنيه من الاحتياطى الخاص بفروق ترجمة العملات الأجنبية.