شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: نسعى لنفاذ الأسمدة والأثاث والحاصلات لسوق نيبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يسعى إلى زيادة امكانية نفاذ صادرات مصرية جديدة إلى السوق النيبالي كالأسمدة ومنتجات الأثاث والحاصلات الزراعية، فضلا عن تصدير المنتجات النسيجية وذلك بعد تراجعها في السنوات الأخيرة .

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري النيبالى، أنه لزيادة التعاون التجاري بين البلدين أنه سيتم الوقوف على قائمة المعارض الدولية الكبرى المقامة في نيبال لتعميمها على الشركات المختصة وحثها على المشاركة في هذه المعارض للترويج للمنتجات المصرية في السوق النيبالي.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف بالتعاون مع نظيره النيبالي سيبحث إمكانية ترتيب زيارة لوفد من الشركات المصرية المصدرة للمنتجات الغذائية والمنسوجات والأثاث والأسمدة لزيارة نيبال وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات النيبالية المناظرة لها وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في 1993.

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وأضاف: نسعى إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والفني المبروم بين البلدين عام 2007 ووضع خطة عمل مشتركة للتعاون بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري وفقا لأولويات واحتياجات الطرفين.

ومن جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية -النيبالية أكيل كومار إن حجم العلاقات التجارية بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين الشعبين مشيرا إلى إمكانية التعاون التجاري في مجال الصناعات اليدوية والصناعات الغذائية خاصة في منتجات الشاي والقهوة التى تتميز بها بلده فضلا عن إمكانية التعاون في الصناعات الطبية.