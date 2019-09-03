شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: محادثات خط ائتمان إيران جارية وهى تتوقف على واشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران بشأن فتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط الإيراني مستمرة وإن الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية.
وقال لو دريان للصحفيين إن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).
وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025".
وأضاف "كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات".
ويجرى وفد إيرانى محادثات في فرنسا منذ أمس الاثنين.
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