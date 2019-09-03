شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يحول الأسهم السعودية للخسارة بختام تعاملات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 46.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.18 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.87% خاسراً 32.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3734.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 133.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 82 شركة، فيما تراجعت 99 شركة.

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وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%.

وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم تبوك الزراعية بنسبة 5.57%، ثم بتروكيم بنسبة 3.01%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.91% ثم الدرع العربى بنسبة 3.06%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.85%.