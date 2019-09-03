شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف التجارية: القطاع الخاص يضخ 5.5 مليار دولار استثمارات سنوية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية أن يركز الجانبين "مصر ونيبال" على تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات، وعدم التركيز على تنمية التجارة السلعية فقط، والتى ستكون نقطة انطلاق الجانبين في الفترة المقبلة.

وقال خلال منتدى الأعمال المصري النيبالى بحضور سفير نيبال وقيادات الغرفة التجارية، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه سامح زكي نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة، إنه لابد التركيز على التجارة والصناعة فى الخدمات مثل المقاولات وإنشاء الطرق والجسور والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل، والتى سوف تنمو بعد ذلك ككيانات استثمارية.

وكشف العربى، أن القطاع الخاص المصرى استثمر عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع التصنيع الزراعى والسياحي والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية فى جميع أنحاء العالم، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار سنويا فى مصر، ويمكن للجانب النيبالى المشاركة في تلك المشروعات.

وأشار إلى إمكانية مشاركة الحانب النيبالي فى التحالفات التى تقودها الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد بقيمة2.8 مليار دولار فى تنزانيا.

ودعا رئيس الغرف، الجانب النيبالي للتصنيع النهائي فى مصر، سواء بانشاء مصانع جديدة أو من خلال التصنيع المشترك بالمصانع المصرية القائمة، بهدف التغلب على تكاليف الشحن المرتفعة.