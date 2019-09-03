شكرا لقرائتكم خبر عن 1,5 مليار استثمارات البنية التحتية فى مجمع دبى للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مجمع دبي للاستثمار، المجمّع الصناعي والتجاري والسكني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، أن الاستثمارات في البنية التحتية للمجمع وصلت إلى 1,5 مليار درهم منذ تأسيسه.

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وتركز الاستثمارات على تحسين البنية التحتية للمجمع، حيث يتم إعطاؤها الأولوية القصوى، بما ينسجم مع مبادرات التنمية المجتمعية المستمرة. ويتمتع المجمع ببنية تحتية متطورة، تضم شبكة طرق داخلية، يزيد طولها على 140 كيلومترًا، كما استكملت بنجاح تحسينات المداخل الجديدة، وتوسيع الطرق ونقاط الخروج، بهدف تسهيل حركة المرور من وإلى المجمع.