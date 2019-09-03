شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير النقل السعودى عضوا فى مجلس إدارة أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء إن وزير النقل السعودى نبيل العامودي عُين في مجلس إدارة شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية. وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن تعيين ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة أرامكو ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.

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