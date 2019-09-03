الشركة السعودية للخدمات الأرضية تطبق برنامج “تمهير”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

طبقت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برنامج “تمهير” والذي يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات السعودية حديثي التخرج، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في المملكة ومن ثم التوظيف حسب الاحتياج.

وعينت الشركة السعودية للخدمات الأرضية أول دفعة من برنامج تمهير في الإدارة المالية بالشركة وهنالك خطط مستقبلية واعدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للاستفادة من البرنامج في إدارات مختلفة بالشركة.

يأتي ذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله وبتوجيه ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لبناء مجتمع قوي ومنتج ومرحلة تنموية جديدة تستند على شباب وشابات الوطن.