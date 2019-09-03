شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية .. عيار 24 بـ 184.80 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-9- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 184.80 ريال سعودى مقابل 49.27 دولار أمريكى . أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى : أسعار الذهب عيار 24 بنحو 184.80 ريال بما يعادل $49.27 سعر الذهب عيار 22 بنحو 169.40 ريال بما يعادل $45.16 أسعار الذهب عيار 21 بنحو 161.70 ريال بما يعادل $43.11 Advertisements أسعار الذهب عيار 18 بنحو 138.60 ريال بما يعادل $36.95 سعر الذهب عيار 14 بنحو 107.80 ريال بما يعادل $28.74 سعر الذهب عيار 12 بنحو 92.40 ريال بما يعادل $24.64 أسعار أوقية الذهب بنحو 5,747 ريال بما يعادل $1,532 أسعار جنيه الذهب بنحو 1,294 ريال بما يعادل $344.90 أسعار كيلو الذهب بنحو 184,800 ريال بما يعادل $49,270

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