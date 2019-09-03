الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية .. عيار 24 بـ 184.80 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-9- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  184.80 ريال سعودى مقابل 49.27 دولار أمريكى .

 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

أسعار الذهب عيار 24   بنحو  184.80 ريال      بما يعادل  $49.27

سعر الذهب عيار  22   بنحو  169.40 ريال      بما يعادل  $45.16

أسعار الذهب عيار 21   بنحو  161.70 ريال      بما يعادل  $43.11

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أسعار الذهب عيار 18   بنحو  138.60 ريال      بما يعادل  $36.95

سعر الذهب عيار 14    بنحو  107.80 ريال      بما يعادل  $28.74

سعر الذهب عيار 12    بنحو 92.40 ريال        بما يعادل  $24.64

أسعار أوقية الذهب      بنحو  5,747  ريال        بما يعادل  $1,532

أسعار جنيه الذهب      بنحو 1,294 ريال        بما يعادل  $344.90

أسعار كيلو الذهب      بنحو 184,800 ريال     بما يعادل  $49,270

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