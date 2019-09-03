شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية تكلف 7 بنوك لترتيب إصدار صكوك دولارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إعمار العقارية، عن تكليف كلا من بنك ستاندرد شارترد، كمنسق عالمى منفرد، وبنك دبى الإسلامى كمستشار شريعة إسلامية.

وبالإضافة إلى دويتشه بنك وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال، وبنك أبو ظبى الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامى كمدراء للاكتتاب وحافظى السجلات الرئيسين لرتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرى الدخل الثابت فى سنغافورة وهونج كونج ولندن اعتباراً من 6 سبتمبر المقبل.

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وأضافت الشركة، فى بيانها لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لظروف السوق، قد يتبع ذلك عملية طرح صكوك من الدرجة الأولى غير محملة بضمانات بالدولار الأمريكى، وفقاً للائحة S وذلك لمدة 10 سنوات، ضمن برنامجها لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار.