شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات ينشر خريطة تفاعلية لقياس جودة شبكة المحمول بكل منطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتكى بعض مستخدمى شبكات المحمول من جودة الخدمة ببعض المناطق، فى المقابل تعلن شركات المحمول باستمرار عن ضخها استثمارات ضخمة لرفع كفاءة شبكاتها، وحسم جهاز تنظيم الاتصالات هذا الجدل بتعاقده مع شركة عالمية لقياس جودة الخدمة، والتى أصدرت أول تقرير عن مراقبة جودة خدمات الاتصالات فى مصر.

وبعد إجراء تجارب اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضى، لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول، نشر جهاز تنظيم الاتصالات خريطة تفاعلية لأماكن قياس الخدمة.

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