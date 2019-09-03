جهاز تنظيم الاتصالات ينشر خريطة تفاعلية لقياس جودة شبكة المحمول بكل منطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتكى بعض مستخدمى شبكات المحمول من جودة الخدمة ببعض المناطق، فى المقابل تعلن شركات المحمول باستمرار عن ضخها استثمارات ضخمة لرفع كفاءة شبكاتها، وحسم جهاز تنظيم الاتصالات هذا الجدل بتعاقده مع شركة عالمية لقياس جودة الخدمة، والتى أصدرت أول تقرير عن مراقبة جودة خدمات الاتصالات فى مصر.
وبعد إجراء تجارب اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضى، لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول، نشر جهاز تنظيم الاتصالات خريطة تفاعلية لأماكن قياس الخدمة.
وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
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