شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تجارة الاردن: تعطيل الاتفاقيات يضر بمصلحة الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس غرفة تجارة الاردن، العين نائل الكباريتى، ان وقف التعامل او تعطيل الاتفاقيات التى وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية يضر بمصلحة الاقتصاد الوطنى وينعكس على المنافسة بالسوق المحلية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قال العين الكباريتى، فى بيان صحافى، اليوم الثلاثاء، ان القطاع التجارى مع المعاملة بالمثل اذا كانت تحقق مصلحة الصناعة الوطنية وتضر بما تنتجه من سلع وبضائع مشابه تغطى حاجة السوق المحلية.

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واشار الى ان اي حماية بمعناها المطلق ستلحق ضررا بالمواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي لا تصنع بالمملكة وستؤدى الى فقدان المنافسة وارتفاع الاسعار وخسارة شركاء تجاريين مهمين للاردن وبخاصة الدول المرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.

وقال ان اى معاملة بالمثل يجب ان تطبق على كل الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية ولا يجوز استثناء بلد على حساب آخر كون ذلك سيلحق ضررا بالتجار والمستوردين وسيحابى جهة على حساب اخرى.

واشار الى ان الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة خلال السنوات الاخيرة اسهمت بتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم ودمج الاقتصاد الوطني بالعالمية والترويج لبيئة الأعمال الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة للاستفادة من مزايا الاتفاقيات سواء كانت ثنائية او مع تكتلات اقتصادية.