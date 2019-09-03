شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 3-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 3-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7512 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD)

دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7512 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1074 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2435 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.4983 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.2223 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8103 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3558 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5228 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3964 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0354 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.2716 ين ياباني.

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