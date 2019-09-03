شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح مواقع للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدنية، إنه بمجرد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد سيتم طرح عدة مواقع للتنقيب عن الذهب وذلك حتى يكون هناك وضوح لشكل الاتفاقية المبرمة مع المستثمرين .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن معظم المواقع التى يتم طرحها خلال الفترة القادمة تقع في وسط وجنوب الصحراء الشرقية متوقعا أن يتم طرح تلك المواقع خلال عام 2020 .

وأشار المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من وضع خريطة مواقع الذهب الجديدة استعدادا لطرحها بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد قائلا: "الذهب موجود وبكميات اقتصادية ".

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يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.

وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.

وكانت هيئة الثروة المعدنية قد طرحت خلال عام 2017، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهم مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.