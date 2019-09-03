شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يتراجع.. و"CNN": قلق المستثمرين من بريكست يتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، إن اضطرابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست"، قصفت الجنيه الاسترلينى مرة أخرى ليتراجع إلى أقل من 1.20 دولار، الثلاثاء، لأول مرة منذ أو عام 2017.

وانخغضت العملة البريطانية 0.9% مقابل الدولار لتصل إلى 1.1957 دولار، وسط تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل عملية الخروج من الكتلة الأوروبية والحديث عن انتخابات عاملة ثالثة فى المملكة المتحدة فى 4 سنوات.

ويمثل الانخفاض الاخير للجنيه الاسترلينى أدنى مستوى منذ الانهيار الذى شهدته فى أكتوبر 2016، وفقا لشركة FXTM، وسيط العملة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عاد فيه المشرعون البريطانيون من إجازتهم الصيفية، لبدء أسبوع شديد الخطورة لمستقبل بريطانيا.

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وسيحاول النواب الذين يرغبون فى منع خروج فوضوى من الاتحاد الأوروبى السيطرة على جدول الأعمال البرلمانى حتى يتمكنوا من تمرير تشريع يحظر ما يسمى بـبريكست "دون اتفاق" فى 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أمس الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تضغط من أجل انتخابات فى 14 أكتوبر إذا أفشل المشرعون استراتيجيته لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع أو بدون اتفاق يحمى التجارة.

وقال كريج إرلام، كبير محللى السوق لدى شركة أواندا، وهى شركة لتداول العملات الأجنبية: "التطورات الأخيرة تركت التجار ليس لديهم ما يدعو للتفاؤل". ويتوقع إرلازك المزيد من التقلبات فى المستقبل.

الغموض بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى - أكبر شريك تجاري لها - يثقل كاهل الاقتصاد. وأشارت بيانات التصنيع فى المملكة المتحدة إلى أن القطاع تراجع بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، كما أن بيانات مبيعات التجزئة لهذا الشهر جاءت محبطة.