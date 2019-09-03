شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.5% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسراً 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 166.2 مليون سهم محققة ما قيمته 433.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 23 سهماً، واستقر سهمين.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعى الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.31%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.66%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.36%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.32%.