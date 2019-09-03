شكرا لقرائتكم خبر عن الدلتا للسكر تساهم بـ2 مليون دولار بمشروع لإنتاج الايثانول من المولاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الدلتا للسكر، فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمة الشركة بنسبة 5% من رأسمال مشروع الشركة القابضة للبتروكيماويات بتأسيس شركة لإنتاج الايثانول من المولاس، بقيمة 2 مليون دولار تسدد على سنتين.

وكانت شركة الدلتا للسكر، قد حققت صافى ربح خلال الفترة بلغ 211.07 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 255.81 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 61.18%، لتصل إلى 1.366 مليار جنيه، مقابل 847.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وأشارت الشركة إلى أن المصروفات التمويلية انخفضت خلال نفس الفترة إلى 62 مليون جنيه، مقابل 83 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.