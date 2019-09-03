شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: انطلاق فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بالعاصمة منسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى والتي تستمر لمدة يومين، حيث يترأس الجانب المصرى في اللجنة أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي.

وقال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى إن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين وبلورة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات ملموسة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء، مشيراً إلي أن أعمال الدورة الحالية ستناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتعليم والثقافة.

وأوضح عنتر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورات ايجابية خلال العامين الحالي والماضي تمثلت في الزيارات المتبادلة المكثفة على المستوي الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات المشتركة فضلاً عن زيادة عدد السائحين من بيلاروسيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أهمية دعم وتعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات السياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتعاون العلمى والفنى بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين للدخول إلى الأسواق الإفريقية من خلال التصنيع المشترك في مصر والتصدير إلى الدول الإفريقية والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية مع الدول الافريقية وكذا اتفاقيه الكوميسا.

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ومن جانبه أشاد فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلي منسك في يونيو الماضي والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلي جمهورية بيلاروسيا.

وأشار إلي أن العلاقات بين البلدين تشهد حالياً زخماً كبيراً حيث زار 212 ألف سائح بيلاروسي مصر خلال هذا العام يمثلون 30% من إجمالي السياحة البيلاروسية الخارجية، كما حقق التبادل التجاري بين البلدين نسبة زيادة بلغت 36% خلال النصف الاول من عام 2019 ليصل إلي 74 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك 12 مشروعاً استثمارياً مشتركاً يجري دراستها في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي وانه يتوقع الدخول إلي الأسواق الأفريقية والكوميسا خلال عام 2012 بمنتجات بيلاروسية سيتم إنتاجها في مصر.

وشارك في فعاليات اللجنة السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات والزراعة.