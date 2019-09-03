شكرا لقرائتكم خبر عن النيل لحليج الأقطان تتحول للربحية خلال العام المالى بقيمة 7.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، القوائم المالية السنوية المدققة للشركة عن الفترة المالية من أول يوليو لعام 2018 حتى 30 يونيو لعام 2019، حيث بلغ صافى الربح 7.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 2.6 مليون جنيه عن فترة المقارنة، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 389.9 مليون جنيه مقابل 382.1 مليون جنيه بزيادة نسبتها 2.05%.

وأضافت شركة النيل لحليج الأقطان، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة بلغت 424.4 مليون جنيه مقابل 427 مليون جنيه العام الماضى بنسبة انخفاض 2.6 مليون جنيه تمثل نسبة 0.6%، وهى عبارة عن الإهلاك العام لجميع الأصول الثابتة بالشركة، كما بلغت لأصول المتداولة هذا العام 27.3 مليون جنيه مقابل 22.9 مليون جنيه العام الماضى بزيادة قدرها 19% تتمثل فى زيادة فى بند عملاء وأوراق قبض.

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وأوضحت الشركة، أن قائمة الدخل تأثرت بزيادة الإيرادات لتبلغ 13.5 مليون جنيه مقابل 120 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة أجرة الحليج إلى 115 جنيه مقارنة 100 جنيه العام الماضى، بالرغم من نقس الكمية المحلوجة عن العام الماضى، وزادت المصروفات العمومية والإدارية لتبلغ 6.5 مليون جنيه مقابل 4.8 مليون جنيه، مرجعة أسباب الزيادة إلى سداد جزء من الضرائب العقارية والمصروفات القضائية.