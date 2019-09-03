شكرا لقرائتكم خبر عن بنك فى.تى.بى الروسى يعتزم دخول أسواق حبوب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كبير في بنك في.تي.بي الروسي الذى تسيطر عليه الحكومة للصحفيين إن البنك الذى يعكف على توسيع أعماله في مجال الحبوب يعتزم دخول أسواق الحبوب في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بهدف زيادة صادرات روسيا من الحبوب.

وأصبح في.تي.بي، ثاني أكبر بنك في روسيا، في الآونة الأخيرة أكبر مشغل للبنية التحتية لصادرات البلاد من الحبوب ويعمل على تأسيس ذراعه التصديرية الخاصة بعد أن اشترى شركة تجارة الحبوب المحلية الكبيرة ميروجروب في أغسطس.

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وقال فيتالي سيرجيتشوك نائب رئيس قسم علاقات العملاء لدى في.تي.بي في تصريحات مُعدة للنشر اليوم الثلاثاء إن الهدف من مشروع في.تي.بي للحبوب هو حيازة حصة سوقية كبيرة في روسيا وخارجها.

وقال سيرجيتشوك إن الكثير من الوسطاء وشركات التجارة، بما في ذلك شركات دولية، تلعب حاليا دورا هاما في تجارة القمح الروسي.

وشحنت روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، 8.7 مليون طن من الحبوب للخارج منذ بداية موسم 2019-2020، بما يقل 7% عن نفس الفترة قبل عام، ويتضمن الرقم 7.3 مليون طن من القمح.