شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تنهى تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7.8 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 7.8 نقطة ليبلغ مستوى5961.3 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13%. ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، بلغت كميات تداولات المؤشر 106.3 مليون سهم تمت من خلال 4346 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار كويتى "نحو 62.9 مليون دولار أمريكى". وارتفع مؤشر السوق الرئيسى 4.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4784.2 نقطة بنسبة 0.1% من خلال كمية أسهم بلغت 76.6 مليون سهم تمت عبر 2438 صفقة نقدية بقيمة 4.3 مليون دينار "نحو 14.6 مليون دولار". كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9.2 نقطة ليصل إلى مستوى 6560.1 نقطة بنسبة 0.14 % من خلال كمية أسهم بلغت 14.2 مليون سهم تمت عبر 1908 صفقات بقيمة 14.2 مليون دينار "نحو 48.2 مليون دولار".

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