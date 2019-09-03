شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحاً 8.34 نقطة ليصل إلى مستوى 7979.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسراً 5.54 نقطة ليصل إلى مستوى 3761.46 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 67.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%.
وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.60%، ثم تبوك الزراعية بنسبة 5.70%، ثم أنابيب بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "بدجت السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.10% ثم اللجين بنسبة 1.87%، ثم ساكو بنسبة 1.66%.
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