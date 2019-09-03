شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى العقار والاتصالات.
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5956.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.640 نقطة ليصل إلى مستوى 6553.56 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.10% رابحاً 4.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4784.03 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 99.8 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتى عبر 4065 صفقة.
وقفزت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%.
وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.30%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.05%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.44%.
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