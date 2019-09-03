شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة مواد البناء" تعرض منتجات لـ25 شركة وتشيد بجودة الصناعة المحلية ووفرة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات بالدورة الثانية لمعرض The Big Construct 5 والذي افتتحته وزارة الإسكان اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأعلنت الغرفة عن تخصيص مساحات بالجناح الخاص لمشاركتها بالمعرض للترويج لمنتجات شركات أعضائها، مشيرة إلي أن نحو 25 شركة قامت بعرض منتجاتها وهو ما يأتي في إطارها دعم الغرفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندة شركات الأعضاء علي النفاذ إلي مختلف الأسواق والترويج للصناعة المحلية.

وقال محمد خطاب عضو مجلس الغرفة، إن الغرفة حرصت علي المشاركة في معرض The Big5 للعام الثاني كونه من أكبر المعارض الدولية التي تساعد علي الترويج للصناعة المحلية خاصة صناعة مواد البناء والزجاج وغيرها.

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وأشاد "خطاب" بتطور الصناعة المصرية بشكل لافت والتي أصبحت تضاهي الصناعة العالمية من حيث الجودة ووفرت الإنتاج والخامات والإمكانيات الصناعية والإنتاجية الكبيرة، مضيفا أن مشاركة الغرفة في هذا المعرض يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات ونمو حجم أعمال الشركات خاصة وأن المعرض من المتوقع ان يستقطب 15 ألف زائر وعدد كبير من الوفود الأجنبية وعلي رأسها دول إفريقية.

وأضاف: "السوق المصري كبير وواعد وجاذب لجميع المستثمرين" لافتا إلأى أن مشاركة الغرفة في المعارض عنصر هام للترويج للمنتج المصري حيث تعتبر المعارض منصة للاطلاع علي صناعة المصرية.

وأشار إلى أن مصر بها صناعات متقدمة في صناعة مواد البناء وتمتلك فرص واعدة للاستثمار المحلي والاجنبي وحققت قفزة في الفترة الماضية من حيث الجودة والإنتاج بفضل توافر الخامات والطاقات انتاجية كبيرة ونتيجة لاستخدام المصانع تكنولوجيا متقدمة وحلول مبتكرة تؤهل الشركات المحلية للتصدير منتجاتها لجميع الدول.