شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض لأقل مستوى فى 28 شهرا وسط ترقب لتحفيز من المركزى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامس اليورو أقل مستوى في 28 شهرا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يضع فيه المستثمرون في الحسبان انخفاضا أكبر لأسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو.

ورفعت أسواق النقد توقعاتها لخفض البنك المركزى الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 20 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل لتصل إلى نسبة 83 %،وتبلغ أسعار الفائدة حاليا -0.4 %.

كما قدم البنك المركزي الأوروبي شبه تعهد بتقديم حزمة تحفيز نقدي تشمل تيسيرا كميا جديدا مع تراجع النمو الاقتصادي وانزلاق قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى الركود.

وأظهر مسح يوم الاثنين انكماش قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا للشهر السابع على التوالي ما عزز التوقعات بلجوء المركزي الأوروبي لسياسة التيسير.

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وفي أحدت تعاملات، نزل اليورو 0.3 % إلى 1.0937 دولار، وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات الآسيوية إلى 1.09305 دولار وهو أقل مستوى منذ منتصف مايو 2017 بعدما كسرت المستوى المهم البالغ 1.1000 دولار الأسبوع الماضي.

ونزل الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في نحو ثلاثة أشهر اليوم، بينما يستعد مشرعون بريطانيون للاقتراع على المرحلة الأولي لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ونزل الاسترليني 0.7 % إلى 1.1963 دولار وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 1.1959 دولار وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2016.

ومقابل اليورو، لامس الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 91.74 بنس.