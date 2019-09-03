شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع صعود الدولار ومخاوف التجارة تكبح المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب العالمى في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1528 دولارا للأوقية، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1535.9 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 % لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

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ويتسبب صعود الدولار في ارتفاع تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، فى غضون ذلك، تأثرت الأسهم الآسيوية سلبا اليوم بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس بسبب الحرب التجارية ومخاوف، بشأن تراجع اقتصادي عالمي، وعوائد سلبية لأدوات الدين في أنحاء العالم وآمال بخفض بنوك مركزية لأسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 % إلى 18.47 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 929.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1536.94 دولار.