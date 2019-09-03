شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات بترولية.. ماذا تعني المكثفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المكثفات نوع من أنواع النفط الخفيف نفهي عبارة عن السوائل الهيدروكربونية المتكثفة من الغاز بانخفاض الضغط ودرجات الحرارة عند إنتاج الغاز من الممكن خلال الأنبوب والصمام الخانق في الآبار.

وتكون المكثفات عادة أفتح لونا وأقل في الوزن الجزيئي واللزوجة من النفط الخام، ويمكن أن يكون للنفط الخام الخفيف خصائص مشابهة للمكثفات.

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وتتكون الهيدروكربونات من العديد من العناصر المختلفة أو جزيئات من الكربون وذرات الهيدروجين، بدءا من ذوات الوزن الجزيئي الأقل، وهي الميثان CH4 الإيثان (C2H6) والبروبان (C3H8) والبيوتان (C4H10)، البنتان (C5H12)، الهكسان (C6H14) صعوداً.

وبصعود نسبة ذرات الكربون إلى ذرات الهيدروجين فأن الجزيئات تصبح "أثقل" ويكون لها ميل أكبر في الوجود كسائل بدلا من الغاز.

يذكر أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات العام الجاري 2019/2020 إلي 34.6 مليون طن / السنة، مقابل 32.8 مليون طن / السنة العام السابق بزيادة قدرها 1.8 طن سنويا، تنقسم بواقع 595 ألف برميل / يوم العام الجاري للزيت العام مقابل 581 ألف برميل / يوم العام السابق، بزيادة قدرها 14 ألف برميل / يوم، و110 ألف برميل / يوم وذلك وفقا لأحد التقارير الحكومية.