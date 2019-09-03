مصدران: كوفبيك تعرض شحنة غاز مسال من محطة ويتستون الأسترالية في أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران اليوم الثلاثاء، إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) عرضت شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال للتحميل من أستراليا في أكتوبر.
وأضافا أن الشحنة معروضة على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) من محطة ويتستون في أستراليا للتحميل في الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من أكتوبر.
وقالا إن العطاء سيُغلق في الرابع من سبتمبر.
وكوفبيك هي ذراع التنقيب الخارجية للكويت، المنتج الخليجي المهم في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأحد المساهمين في مشروع ويتستون للغاز المسال الذي تشغله شركة شيفرون.
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