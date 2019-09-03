تصديرى الأثاث: 158 مليون دولار صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديري للأثاث، عن تراجع صادرات القطاع خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الحالى " يناير – يوليو "، لتسجل 158 مليون دولار بنسبة انخفاض 23% عن العام السابق الذى سجل خلال السبعة أشهر الأولى 204 ملايين دولار.
وأضاف المجلس، فى تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن 13 دولة تستحوذ على إجمالى صادرات الأثاث المصرى، وتأتى السعودية على رأس الدول المستوردة للأثاث المصرى بقيمة 39 مليون دولار، يليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 21 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 18 مليون دولار، يليها العراق بقيمة 13 مليون دولار.
وقال التقرير، إن صادرات الأثاث المصرى إلى الأردن حققت قيمة 10 مليون دولار، يليها السوادان بقيمة 9 ملايين دولار، ثم ليبيا بقيمة 7 ملايين دولار، يليها صادرات الأثاث المصرى بقيمة 5 مليون دولار إلى لبنان، وبقيمة 4 ملايين دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتساوت صادرات الأثاث بقيمة 3 مليون دولار إلى كلا من "نيجيريا، إسرائيل، إيطاليا"، وصادرات بقيمة 2 مليون دولار إلى المغرب و22 مليون جنيه إلى باقى الدول العالم.
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